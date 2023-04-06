Происшествия 06 апреля 2023, 16:00 Самодельный беспилотник рухнул в Подольске Администрация Подольска сообщила о падении самодельного дрона без следов взрывчатки

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Днем 5 апреля в Подольске упал самодельный беспилотник, рассказали изданию «Подольский рабочий» в администрации городского округа. Там добавили, что на дроне не было взрывчатки.

В пресс-службе рассказали, что специалисты осмотрели аппарат и не обнаружили ни взрывчатки, ни креплений для переноски дополнительного оборудования.

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«При первичном осмотре сотрудниками полиции установлено, что это предмет кустарного производства с явными признаками многочисленного ремонта», — сообщили в администрации округа.

Жительница городского округа незамедлительно сообщила о беспилотнике в правоохранительные органы. Представители экстренных служб прибыли на место, начали проверку, а дрон отправили на экспертизу.

На территорию оборонного завода «Факел» в Подмосковье 6 апреля рухнул беспилотник, оборудованный фото- и видеокамерой. Аппарат не нес взрывчатых веществ, силовики устанавливают, кто и зачем запустил его.

Ранее в Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Пилот выжил, его задержали правоохранители. Выяснилось, что 67-летний мужчина с 2014 года сотрудничал с ВСУ.