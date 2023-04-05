Происшествия 05 апреля 2023, 19:32 Украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области ФСБ: пилота украинского легкомоторного самолета задержали после крушения под Брянском freepik

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Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области. Пилот выжил. Его уже задержали, сообщили в погрануправлении Федеральной службы безопасности.

Telegram-канал Mash опубликовал снимок предполагаемого летчика. На фото изображен мужчина, бейсболке в расцветке милитари, черной футболке, флисовой кофте оливкового цвета и штанах. Он стоял в сопровождении силовиков.