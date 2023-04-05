05 апреля 2023, 19:32
Украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области
ФСБ: пилота украинского легкомоторного самолета задержали после крушения под Брянском
Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области. Пилот выжил. Его уже задержали, сообщили в погрануправлении Федеральной службы безопасности.
Telegram-канал Mash опубликовал снимок предполагаемого летчика. На фото изображен мужчина, бейсболке в расцветке милитари, черной футболке, флисовой кофте оливкового цвета и штанах. Он стоял в сопровождении силовиков.
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Украина
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