06 апреля 2023, 00:57
Задержанный в Брянской области украинский пилот с 2014 года сотрудничал с ВСУ
RT: задержанный под Брянском украинский пилот Морозов активно выступал в поддержку ВСУ
Задержанный под Брянском украинский пилот Александр Морозов активно выступал в поддержку ВСУ. Помогать армии Украины он начал в 2014 году, выяснил RT.
Мужчина был частным пилот. По данным издания, летать он научился в 50 лет. Примерно в 2014 году он приобрел легкомоторный самолет, а также участок, где обустроил аэродром.
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На видео, снятом пять лет назад, сам Морозов рассказал, что в 2014 году он поменял свое мировоззрение. С того времени вместе со своим другом, тоже пилотом, он начал помогать украинским военным. Они перевозили раненых, а также патрулировали леса, дороги и реки.
В соцсетях задержанный оставил немало сообщений о поддержки ВСУ.
Ранее стало известно, что на территории Брянской области совершил аварийную посадку украинский самолет. Пилота задержали пограничные службы, когда тот пытался перейти границу. Свое оружие от спрятал, закопав в лесу.
По данным Telegram-канала Mash, рухнувший самолет должен был совершить диверсию на нефтепроводе «Дружба».
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