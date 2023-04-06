Происшествия 06 апреля 2023, 13:28 Дрон с видеокамерой упал на территории оборонного завода в Подмосковье — СМИ ТАСС: на заводе «Факел» в Подмосковье упал квадрокоптер с видеокамерой piqsels

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Оснащенный фото- и видеокамерой квадрокоптер упал на территории завода «Факел» в Подмосковье. Информацию об этом сообщили источники ТАСС.

Собеседник издания рассказал, что дрон не имел боевой нагрузки. Сейчас на месте падения квадрокоптера работают правоохранители. Они изучают сам аппарат, а также фото- и видеооборудование, которое к нему прикрепили. Эксперты устанавливают, кто и с какой целью запустил дрон на территорию машиностроительного конструкторского бюро «Факел».

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Журналисты напомнили, что предприятие входит в состав АВО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».

В конце марта похожий дрон, оснащенный усиленным аккумулятором, обнаружили недалеко от аэродрома в Кубинке. Упавший аппарат обнаружили в лесу рядом с деревней Полушкино. Специалисты осмотрели квадрокоптер — он не был оборудован взрывчатым устройством.