06 апреля 2023, 13:28
Дрон с видеокамерой упал на территории оборонного завода в Подмосковье — СМИ
ТАСС: на заводе «Факел» в Подмосковье упал квадрокоптер с видеокамерой
Оснащенный фото- и видеокамерой квадрокоптер упал на территории завода «Факел» в Подмосковье. Информацию об этом сообщили источники ТАСС.
Собеседник издания рассказал, что дрон не имел боевой нагрузки. Сейчас на месте падения квадрокоптера работают правоохранители. Они изучают сам аппарат, а также фото- и видеооборудование, которое к нему прикрепили. Эксперты устанавливают, кто и с какой целью запустил дрон на территорию машиностроительного конструкторского бюро «Факел».
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Журналисты напомнили, что предприятие входит в состав АВО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».
В конце марта похожий дрон, оснащенный усиленным аккумулятором, обнаружили недалеко от аэродрома в Кубинке. Упавший аппарат обнаружили в лесу рядом с деревней Полушкино. Специалисты осмотрели квадрокоптер — он не был оборудован взрывчатым устройством.
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