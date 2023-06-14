Происшествия 14 июня 2023, 19:26 Сальдо оценил возможность восстановления плотины Каховской ГЭС Врио главы Херсонской области Сальдо: разрушенную плотину Каховской ГЭС можно восстановить РИА «Новости»

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Разрушенную плотину Каховской ГЭС можно будет восстановить. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова привел ТАСС.

«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — сказал он.

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Сейчас, по словам Сальдо, задача выработки электричества неактуальна.

Ранее политик заявил, что аварию на Каховской ГЭС удалось пережить «с минимальными жертвами». По его словам, это заслуга всех участников ликвидации последствий катастрофы — военных, спасателей, местных властей и волонтеров.

Накануне, 13 июня, Сальдо сообщил, что почти две тысячи домов освободились от воды, подтопленными остаются около 21,5 тысячи домовладений.

В обрушении Каховской гидроэлектростанции виновна украинская сторона, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Украина «стремилась к этому».