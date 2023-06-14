Происшествия 14 июня 2023, 10:32 «Проявление силы русского духа!» Сальдо заявил, что катастрофу на Каховской ГЭС удалось пережить с минимальными жертвами Сальдо отчитался Путину о ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов задействованных министерств и ведомств при ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С такой организацией работы мы смогли пережить крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами. Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа!» — заявил Сальдо.

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Врио губернатора добавил, что после схода воды важной задачей будет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне ЧС. Глава государства пообещал, что для этого привлекут войска химической защиты.

Сальдо уверен, что эта задача будет решена в кратчайшие сроки, а подтопленные территории полностью восстановят.

Катастрофа с плотиной Каховской ГЭС на Днепре привела к затоплениям и разрушениям на территориях, контролируемых как российской, так и украинской стороной. В обрушении Каховской гидроэлектростанции виновна Украина, заявил Путин. Российский лидер напомнил, что ВСУ постоянно обстреливали станцию. МИД РФ подсчитало, что боевики выпустили около 300 ракет.

По последним данным, число погибших при разрушении Каховской ГЭС достигло 17 человек. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. Власти Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

К счастью, уровень воды снизился почти до нуля в двух округах Херсонской области. Сотрудники МЧС и водоканалов начали обрабатывать сети, скважины и колодцы. Жителям напомнили, что для питья и приготовления пищи пока следует использовать только бутилированную воду.