Происшествия 13 июня 2023, 13:48 Почти 2 тысячи затопленных домов в Херсонской области освободили от воды Врио губернатора Сальдо: 21,4 тысячи домов после ЧП на Каховской ГЭС остались подтоплены РИА «Новости»

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В Херсонской области подтопленными после повреждения Каховской ГЭС остались более 21,4 тысячи домов. Почти две тысячи освободились от воды, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.

По его словам, уровень воды в Голой Пристани опустился до 0,34 метра, в Алешках — до 0,4 метра, в Новой Каховке сохранился на отметке пяти метров. С начала подтопления эвакуировали 7,2 тысячи человек, в том числе 421 ребенка, в пунктах временного размещения остались 1,7 тысячи человек. К устранению последствий присоединились 1019 человек на 384 единицах техники — спасатели, медики, военные, волонтеры.

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«Наводнение слабеет. <…> От воды освободилось 1,8 тысячи домов, остаются подтопленными 21,4 тысячи», — написал глава региона.

Владимир Сальдо заявил, что учреждения начали принимать заявления от пострадавших на единовременные выплаты. За день обратились 500 человек.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко объявил, что из-за диверсии на Каховской ГЭС и последовавшего за ней подтопления погибли 12 человек в Голой Пристани и пять в Алешках. Экстренные службы сообщили ТАСС, что нашли тело девятой жертвы — женщины 1950 года рождения.