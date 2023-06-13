Спецоперация 13 июня 2023, 17:58 Украинская сторона виновна в обрушении Каховской ГЭС – Путин Президент Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС Пресс-служба Кремля

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Украинская сторона виновата в обрушении Каховской гидроэлектростанции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами.

«Кто виновен — понятно. Украинская сторона стремилась к этому», — сказал глава государства.

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Российский лидер добавил, что не будет озвучивать вещи, в которых не уверен до конца, ведь больших взрывов перед разрушением не было. Но нельзя исключать, что украинские военные могли оставить в дамбе «закладку», «добавили» обстрелами и произошло разрешение.

«Они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело», — заявил Путин.

Путин добавил, что Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС, сейчас страна делает все возможное, чтобы помочь людям. Президент отметил, что затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения станции — проблема серьезная, но решаемая. К работе над ней подключат специалистов.

Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь, заявил Путин. В целях профилактики в Херсонскую область наладили поставки вакцин и препаратов. Продолжается иммунизация населения от инфекционных заболеваний, передала пресс-служба Роспотребнадзора.

МИД РФ заявил, что Вооруженные силы Украины с лета 2022 года регулярно наносили ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС, что постепенно приводило к ее разрушению. Всего по станции боевики выпустили около 300 ракет.