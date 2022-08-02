Пожар произошел после столкновения бензовоза с фурой на МКАД. Видео

Бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем на 21-м километре МКАД, начался пожар из-за разлитого топлива. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В Сети появились видео с места происшествия. Очевидцы засняли огромные клубы черного дыма, которые поднимаются в небо.

На кадрах также видно, что у бензовоза сильно смята кабина, а фура ударилась об отбойник.

По предварительной информации, один человек пострадал. На место вылетел пожарный вертолет.

В начале июля на МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, поврежденные машины заняли три полосы из пяти.

Также в середине прошлого месяца произошло ДТП на 22-м километре МКАД, такси влетело в стоявший на аварийке «Соболь», один человек погиб.

В июне произошла смертельная авария с участием КамАЗа и двух легковушек — также на МКАД. Грузовик протаранил ехавшие перед ним автомобили и врезался в разделительное ограждение между полосами. Водитель фуры погиб.