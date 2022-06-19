Появилось видео с места смертельной аварии на МКАД с участием КамАЗа

Кадры с места ДТП с участием КамАЗа и двух легковушек на МКАД попали в распоряжении «360». На дороге перекрыли три полосы.

Видеокадры с места аварии прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На кадрах видно, что грузовик боковой частью врезался в разделительное ограждение между полосами. На месте аварии уже работают пожарные. Также около грузовика стоят наряды ДПС. Они перекрыли три полосы на стороне аварии.

Водитель КамАЗа погиб. Состояние других участников ДТП уточняется. Также устанавливаются обстоятельства аварии.

ДТП произошло днем 19 июня по пока не выясненной причине. КамАЗ сначала столкнулся с двумя легковушками, а после влетел в ограду, разделяющую внешнюю и внутреннюю стороны МКАД.

Сам момент аварии попал на камеры внешнего видеонаблюдения. Их опубликовали в Telegram-канале дептранса. На них видно, что КамАЗ перед столкновением с ограждением двигался по хаотичной траектории. После переворота на бок содержимое грузовой части фуры вывалилось на другую сторону МКАД. Сам КамАЗ застрял на ограждении.