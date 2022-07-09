Массовое ДТП произошло на МКАД

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Как указано в сообщении все произошло в районе Профсоюзной улицы. На месте происшествия работают столичные оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

«Дорожная ситуация затруднена. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», — отмечено в сообщении Дептранса Москвы.

Утром, 8 июля, крупная авария произошла на внешней стороне 38-о километра МКАД в Москве. В районе пересечения с улицей Паустовского столкнулись 10 автомобилей. В столичной Госавтоинспекции позже сообщили, что причиной массового ДТП мог стать отрыв колеса у одной из машин в крайнем ряду.