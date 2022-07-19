Обстоятельства смертельной аварии на 22-м км МКАД раскрыл источник в экстренных службах

В аварии на 22-м километре МКАД два человека получили травмы, один погиб. Такси врезалось в стоящий на аварийной сигнализации «Соболь» и загорелось. В общей сложности пострадали четыре автомобиля. Об обстоятельствах ДТП рассказал источник «360» в экстренных службах.

«Газель „Соболь“ стояла на аварийке, к ней подъехала Mazda помочь, и в них влетело такси, в котором было два человека — водитель и пассажир — успели выйти, и машина загорелась», — рассказал он.

Четвертым участником ДТП стал Ford Transit. Водителя такси госпитализировали в горбольницу № 13, пассажира — горбольницу № 1. Водитель «Соболя» погиб.

Авария произошла в 05:25, момент столкновения автомобилей попал на видео. Движение на МКАД затруднено, так как открыты только две полосы из пяти.