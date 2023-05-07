Происшествия 07 мая 2023, 01:01 Работу всех парков Оренбургской области проверят после ЧП с каруселью Губернатор Оренбургской области Паслер поручил провести проверку всех парков Freepik

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Работу всех парков в Оренбургской области проверят после ЧП с каруселью, такое распоряжение дал губернатор региона Денис Паслер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Глава региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети», — говорится в сообщении.

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Состояние пострадавших в результате ЧП в «Оренпарке» контролируют региональные службы. По поручению губернатора областной Минздрав сопровождает каждого пациента, госпитализированного после падения карусели. В больницах работают оперативные штабы министерства здравоохранения региона.

Карусель «Вихрь», на которой катались взрослые и дети,рухнула в парке Оренбурга 6 мая. Пострадали 20 человек, 12 из них госпитализированы. Половина попавших в больницу — дети. Женщина и 10-летний ребенок попали в реанимацию в тяжелом состоянии.