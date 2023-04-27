Эксклюзив 27 апреля 2023, 10:30 «Попытка отвлечь внимание». Витязева — о фейке про покушение на Путина с помощью дрона Bild: Украина ради покушения на Путина запустила в Подмосковье дрон с 17 кг взрывчатки РИА «Новости»

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Найденный в Подмосковье беспилотник со взрывчаткой запустили спецслужбы Украины. Они хотели устроить покушение на президента России Владимира Путина во время поездки в индустриальный парк «Руднево», но ошиблись с датой и расстоянием, сообщило немецкое издание Bild.

Журналисты выяснили, что с территории Украины 23 апреля запустили беспилотник UJ-22 в сторону индустриального парка «Руднево». Его начинили 30 взрывоопасными блоками с веществом типа М112, которое используют армии США и Канады, общим весом 17 килограммов. Дрон-камикадзе пролетел 500 километров из 800 максимально возможных для этой модели и рухнул далеко от пункта назначения.

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Силовики могли узнать о готовящейся поездке главы государства в «Руднево» из соцсетей одного из российских журналистов в воскресенье утром. Однако они действовали наобум, так как не знали точной даты визита. Позднее пресс-служба Кремля анонсировала его поездку 27 апреля — Владимир Путин проведет в Подмосковье совещание по развитию беспилотной авиации. Специалист по Украине Сергей Сумленный в беседе с изданием посчитал попытку направить в него беспилотник изначально провальной.

Ответственность за атаку взял на себя в Twitter активист Юрий Романенко, который сотрудничал со спецслужбами.

Журналист, публицист и блогер Юлия Витязева посоветовала не доверять его заявлениям. Она объяснила «360», что пропагандист такой сенсацией пытался отвлечь внимание украинцев от плачевной для киевского режима ситуации на фронте.

«Наши ребята уверенно продвигаются. Для Украины [сложилась] очень неудобная ситуация. Плюс контрнаступление все никак не начнется», — сказала она.

По мнению Юлии Витязевой, немецкое издание лишь подхватило его вброс. Это сыграет России на руку, так как станет очередным доказательством терроризма со стороны Украины, подчеркнула она.

Обломки беспилотника UJ-22 Airborn нашли в лесополосе рядом с садовым некоммерческим товариществом «Заря» в Богородском округе, сообщил Telegram-канал Shot. По одной из версий он рухнул из-за нехватки топлива. Факт крушения дрона подтвердил глава округа Игорь Сухин.