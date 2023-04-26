Технологии 26 апреля 2023, 15:42 Путин 27 апреля приедет в индустриальный парк «Руднево» Путин 27 апреля проведет совещание по развитию беспилотной авиации в парке «Руднево»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин посетит 27 апреля индустриальный парк «Руднево», где ознакомится с ходом строительства промышленной зоны и посетит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Помимо этого, глава государства проведет совещание по развитию беспилотной авиации, а также ознакомится с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем», — указали в пресс-службе.

Реклама

Индустриальный парк «Руднево» с марта 2023 года входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Там уже построили 18 производственных корпусов, они занимают 120 тысяч квадратных метров.

На этой территории будут работать 17 компаний, большинство планирует выпускать беспилотные летательные аппараты.

Глава государства в конце прошлого года утвердил список поручений по теме развития беспилотных авиационных систем. Он, в частности, дал распоряжение оптимизировать мешающие развитию гражданской беспилотной авиации ограничения. Также Путин попросил утвердить стратегию развития беспилотной авиации.