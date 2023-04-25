Подмосковье 25 апреля 2023, 02:46 Падение БПЛА со взрывчаткой в лесу подтвердили в Богородском городском округе Подмосковья Глава Богородского городского округа подтвердил падение БПЛА со взрывчаткой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Богородского городского округа Подмосковья Игорь Сухин подтвердил падение в лесу беспилотника, начиненного взрывчаткой. В своем Telegram-канале он сообщил, что это не первый такой дрон, прилетевший на территорию региона.

«Друзья, вы уже знаете, что на территории Богородского округа упал беспилотник украинского производства. Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалёку от своего дома», — написал глава округа.

Реклама

В феврале точно такой же дрон нашли в Коломне. С его помощью планировался удар по газораспределительному узлу. Беспилотник, упавший в Богородском округе нашли неподалеку от СНТ «Заря». Дрон украинского производства может пролететь до 900 километров.

В это же день, 24 апреля, неизвестный беспилотник с двумя парашютами обнаружили в Павлово-Посадском городском округе. Он стал уже третьим беспилотником, обнаруженным за день в Московской области.

Накануне Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать Севастополь. Три безэкипажных катера пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота, но были ликвидированы.