25 апреля 2023, 02:46
Падение БПЛА со взрывчаткой в лесу подтвердили в Богородском городском округе Подмосковья
Глава Богородского городского округа подтвердил падение БПЛА со взрывчаткой
Глава Богородского городского округа Подмосковья Игорь Сухин подтвердил падение в лесу беспилотника, начиненного взрывчаткой. В своем Telegram-канале он сообщил, что это не первый такой дрон, прилетевший на территорию региона.
«Друзья, вы уже знаете, что на территории Богородского округа упал беспилотник украинского производства. Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалёку от своего дома», — написал глава округа.
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В феврале точно такой же дрон нашли в Коломне. С его помощью планировался удар по газораспределительному узлу. Беспилотник, упавший в Богородском округе нашли неподалеку от СНТ «Заря». Дрон украинского производства может пролететь до 900 километров.
В это же день, 24 апреля, неизвестный беспилотник с двумя парашютами обнаружили в Павлово-Посадском городском округе. Он стал уже третьим беспилотником, обнаруженным за день в Московской области.
Накануне Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать Севастополь. Три безэкипажных катера пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота, но были ликвидированы.
Беспилотники
Украина
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