Происшествия 06 мая 2023, 18:24 Появилось видео обрушения карусели с детьми в Оренбурге Момент обрушения карусели с детьми в Оренбурге попал на видео Пресс-служба МЧС

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В Сети появилось видео момента обрушения карусели в «Опенпарке» в Оренбурге. Кадры опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На них видно, как карусель начинает раскручиваться и набирает скорость. Через некоторое время верхняя часть аттракциона упала.

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По последним данным, из-за обрушения карусели «Вихрь» травмы получили 20 человек, в том числе дети. В больницы доставили 15 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Оказание помощи пациентам координирует Федеральный центр медицины катастроф.

Власти Оренбурга сообщили, что кабинки упали из-за поломки механизма карусели. Точную причину установит техническая экспертиза. Тем временем следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по факту ЧП. Статья — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.