«Ощущение, что у нас Хиросима». Истории россиян из Бейрута о взрыве и жизни после него

Оксана Якуб

Жительница Бейрута, при взрыве не пострадала

То, что сейчас происходит в Бейруте, это хуже, чем в страшных фильмах ужасов.

Порт находится напротив нашего дома, но нас пронесло. Слава Богу, с домом все нормально. Когда произошел взрыв, я была в машине. Ждала ребенка у русского центра. Он ходит на уроки русского языка. Ребенок был на четвертом этаже, когда случился взрыв. Говорила, что их тряхнуло три раза. Все подумали, что землетрясение.

То, что произошло со мной, — это чудо. Бог уберег, потому что мы не стояли рядом с застекленными зданиями. Оно было в алюминии. Ощущение было, будто вихрь прошел мимо нас буквально за секунду.

В сторону более христианских районов пострадали очень многие больницы. Они прям обрушились.

Люди сейчас в панике, а больницы не в состоянии принять всех раненых. Такое ощущение, что у нас Хиросима была

Речь идет о центре Бейрута. Этот порт виден со всех концов города. Это самый главный порт Ливана. Безалаберность действующего правительства довела все до такого состоянии. Мы к этому шли 30 лет. И вот результат того, что всем буквально наплевать на ливанский народ. Люди выживают сами по себе, государство — само по себе.

Аида Сааде

Жительница Бейрута, при взрыве пострадала ее квартира

Нам повезло, потому что на момент взрыва мы не были дома. Он у нас в принципе не так сильно разрушен по сравнению с домами моих друзей. Когда мы вернулись домой, в квартире окна оказались выбиты. Все стекла выбиты были. Наша ситуация еще более-менее. У некоторых моих друзей квартиры полностью уничтожены. Им, по сути дела, жить больше негде.

Когда пошла волна от взрыва, я была в машине. Ее подбросило, а потом возникло ощущение, будто находишься в розовом тумане. Потом туман рассеялся.

Физически мы тоже, слава Богу, не пострадали. В городе сейчас разруха полная. Люди убирают завалы, потому что все покрыто стеклом.

Людмила

Жительница Бейрута, ее дом был разрушен при взрыве

Квартиры у нас нет. Там сейчас полное месиво из окон, дверей и всего, что осталось в доме.

Нам, конечно, повезло. У нас соседей много погибло. Называется, есть ангел-хранитель, который что меня, что мою дочь поставил в такое место, что мы остались живы. Дочери, правда, разбило лоб. Пришлось накладывать шесть швов. Мне просто в спину стекла попали. Это не то, что случилось с другими людьми. Мы выжили, но дома у нас нет. Ни квартиры, вообще ничего.

Я не знаю, окажут ли нам помощь. Пока ничего не говорили.

Моя старшая дочь учится в Москве, и сейчас она в Тюмени. Теперь радуемся тому, что она не приехала в Ливан. Младшая подала заявку на поступление в Москву. Сейчас тоже будем молиться, чтобы ее взяли.

В данный момент нас просто привезли к родственникам. Сидим.

Ая Алаеддин

Студентка РГСУ, приехала в Бейрут к родителям на каникулы

Вчера на момент взрыва я находилась в 20 километрах от Бейрута, в городе Джуния. Мы тогда почувствовали сильный толчок и подумали, что это землетрясение. Как потом выяснилось, этот взрыв разрушил полностью порт и прилегающие районы.

Улицы Бейрута утром после взрыва. Фото: телеканал «360»

В тот момент мои родители находились в трех километрах от эпицентра взрыва, в районе русского посольства. Их спасла москитная сетка, которая задержала осколки.

Моя подруга — тоже гражданка России — находилась в эпицентре взрыва. Ее доставали в больницу в пригороде Бейрута и оказали первую помощь.

В Бейруте объявлены траур и двухнедельное чрезвычайное положение. Люди стараются помогать друг другу как могут.

Те, у кого дома остались целыми и есть свободные места, принимают тех, кто остался без крова

Поскольку больницы переполнены, частные клиники и ветеринарные открывают свои двери для тех, кто оказался в безвыходной ситуации.

Светлана Табет

Живет около Джебейля, на момент взрыва ее муж был в Бейруте

Мы живем достаточно далеко от Бейрута, но нам был виден этот гриб от взрыва при выходе на улицу. Сам взрыв я услышала с детьми. Сразу получила сообщение о произошедшем и стала звонить родным. Проверяла, кто и где находится, не пострадал ли никто. Муж мне не отвечал, а по моим расчетам он как раз находился в городе. Долго трубку не брал. Конечно, жутко перепугались.

К счастью, он не пострадал. Когда произошел взрыв, муж был в кафетерии. Волной просто разнесло все окна и вынесло мебель. Он первым делом подумал, что это военные действия. Такое было на его веку.

Он сразу кинулся к месту происшествия оказывать помощь. До рассвета был на завалах с друзьями и братьями

На машинах привезли подростков, чьи родители находятся в больнице. Сейчас они отсыпаются у наших родственников. Ждут, когда за ними приедут их родные.

У меня многие друзья остались без окон в квартирах. Дети перепуганы очень.

Помощи от правительства в нашей стране не дождешься. Оно даже не обеспечило крышу тем, кто пострадал во время взрыва. Простые люди предлагают крышу над головой. Многие поехали сдавать кровь и вещи отдают.

Волонтеры и помощь извне, конечно, будут. Во время коронавируса многие помогали ливанцам.