Катастрофа в прямом эфире. Момент взрыва в Бейруте запечатлели с десятков точек и ракурсов
4 августа в порту столицы Ливана прогремело два мощных взрыва. Сейчас известно, что сдетонировало более 2,5 тысячи тонн селитры, хранившейся на складе. В результате этого в атмосферу попали опасные токсичные вещества. Ударная волна разрушила часть города, более 100 человек погибли, порядка 4000 получили ранения. В Бейруте объявлен пятидневный траур и введен режим ЧП.
Катастрофа в прямом эфире
Люди с разных концов Бейрута успели заснять взрывы. И эти кадры действительно страшны, ведь на них можно проследить, как взрывная волна доходит до людей, которые ведут съемку. Что произошло с ними, остается неизвестным.
Многие в момент взрыва находились внутри зданий.
Кому-то не посчастливилось оказаться на улице или в автомобиле.
Взрыв попал и на записи людей на воде.
Кого-то взрыв застал на богослужении: пока священник читает молитву, слышен громкий хлопок, после чего выключается свет. Далее следует взрывная волна, судя по видео, обрушившая часть здания.
О том, какая сейчас обстановка в Бейруте, рассказывают очевидцы. «360» поговорил с россиянкой, оказавшейся в городе во время взрыва. Она показала, что происходит в разрушенной столице Ливана. Другая россиянка рассказала, как она сама пережила взрыв.