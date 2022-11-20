Происшествия 20 ноября 2022, 23:27 Роспотребнадзор оценил пробы воздуха с места пожара на цветочном складе в Москве Роспотребнадзор не выявил превышения нормативов в пробах воздуха на месте пожара в Москве

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Роспотребнадзор по Москве организовал проверку проб воздуха на месте возгорания цветочного склада на Комсомольской площади. Эксперты аккредитованной лаборатории превышения нормативов не обнаружили, об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

На место пожара выезжала лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО. Специалисты взяли пробы воздуха, чтобы проверить уровень содержания «веществ, свойственных процессу горения при техногенных пожарах зданий и сооружений».

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«Превышений гигиенических нормативов не установлено», — сообщил Роспотребнадзор по Москве в своем отчете.

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Цветочный склад на Комсомольской площади в столице загорелся около 15:00 20 ноября. На тушение пожара направили три вертолета и специальный поезд. Спасатели обнаружили тела пяти погибших при разборе завалов сгоревшего склада. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, огонь локализовали в 18:20, сообщили в МЧС.