Происшествия 22 июля 2023, 22:17 Роспотребнадзор не подтвердил выброс аммиака при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» Роспотребнадзор: выброса аммиака при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве не было Телеканал «360»

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Роспотребнадзор не подтвердил выброс аммиака при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по Москве не подтверждается», — указали в Роспотребнадзоре.

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Прорыв трубы в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошел днем 22 июля. Кипяток залил пол здания. Все экстренные службы столицы вели работу на месте, эвакуировали посетителей и персонал ТЦ, оказывали помощь пострадавшим. Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ временно перекрыли.

Проверку помещений торгового центра они уже завершили. Торговый центр закрыт, когда он снова начнет работу — пока неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели четырех человек во время аварии.