Происшествия 22 июля 2023, 19:30 СК показал новые кадры из ТЦ «Времена года» Столичный СК опубликовал оперативную съемку из ТЦ «Времена года»

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Следственный комитет опубликовал оперативную съемку из торгового центра «Времена года». Видео с места трагедии ведомство разместило в своем Telegram-канале.

На кадрах сотрудники СК прошли к служебным помещениям ТЦ, там заметны последствия разлива горячей воды.

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Ведомство возбудило уголовное дело из-за гибели четырех человек во время аварии. Как ранее сообщили в прокуратуре столицы, авария унесла жизни четырех женщин.

ЧП произошло днем 22 июля. В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу, из-за этого кипяток залил пол здания.

На месте вели работу все экстренные службы столицы, эвакуировали посетителей и персонал ТЦ, оказывали помощь пострадавшим. Проверку помещений торгового центра они уже завершили.