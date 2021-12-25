Родители 9-летней студентки МГУ пожаловались на давление со стороны вуза

Открытое письмо с обвинениями в адрес преподавательского состава психологического факультета МГУ написали родители девятилетней студентки. В тексте своего сообщения они отметили, что ни на одно из их обращений или просьб к руководству не получили с начала учебного года ответа.

Список претензий семьи очень большой. В частности, они заявили, что им не ответили на просьбу перевести девочку на домашнее обучение в условиях сложной эпидемической обстановки. Не ответили на факультете на претензию на несоответствие курсов иностранного языка и физкультуры.

«На все письма, отправленные на официально озвученные адреса преподавателей в течение семестра, родители не получили ни одного ответа», — говорится в сообщении.

Родители пожаловались на публикацию личных данных дочери без согласия законных представителей и распространение ложной информации о семье. Кроме того, в интернете пользователи, которые представлялись сотрудниками факультета, организовали травлю девятилетней студентки и ее семьи.

Не оставили без внимания и скандал, который произошел во время экзамена. В заявлении родителей говорится, что они выступали против сочетания устной и письменной проверки знаний. Но их мнение проигнорировали, чем нарушили права ребенка.

«Для написания итогового сочинения объемом 250 слов в соответствии с требованиями ФИПИ дается четыре с половиной часа. Таким образом, за 20 минут, предоставленных ребенку, он имел законное право написать около 20 слов», — отметили родители студентки.

На подготовку устной части девочке дали 15 минут, а опрашивали почти полтора часа. Кроме того, к ней не пустили отца, который пытался выяснить, все ли в порядке с дочерью.

«После экзамена родители ребенка до сих пор не получили никакой обратной связи о прошедшем экзамене ни от преподавателей, ни от факультета, зато множество комментариев получили представители СМИ», — отметили родители девочки.

Авторы письма попросили Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, уполномоченных по правам ребенка Москвы и России, а также правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и привлечь к ответственности сотрудников факультета психологии МГУ, которые нарушили права несовершеннолетней студентки.

На этой неделе в Сети появилась видеозапись, как отец девятилетней студентки МГУ устроил скандал на факультете психологии. Сам он заявил, что его дочь незаконно удерживали в одной из аудиторий, а когда он попытался попасть в кабинет, его не пустили охранники.

В пресс-службе факультета заявили, что студентка сильно расстроилась, когда не смогла ответить на вопрос преподавателя на экзамене. В слезах она убежала к отцу, который ждал ее внизу. Мужчина пошел разбираться, но его не пустили охранники.

В пресс-службе отметили, что преподавателям после окончания экзамена пришлось эвакуироваться через запасной выход, потому что у основного их караулил отец девятилетней студентки.