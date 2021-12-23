«Вопиющий случай»: сотрудников МГУ пришлось эвакуировали из-за скандала с отцом девятилетней студентки

Отец девятилетней студентки устроил скандал на психфаке МГУ. Для обеспечения безопасности преподавателей пришлось эвакуировать. Об этом заявила пресс-секретарь психологического факультета вуза Александра Долгих.

«То, что вчера произошло — это вопиющий случай. Все произошло на глазах у преподавателей и студентов. Преподавателей, которые вчера принимали экзамен, пришлось эвакуировать через запасной выход, чтобы обеспечить их безопасность», — сказала Долгих Ura.ru.

Она пояснила, что отец девочки поджидал сотрудников вуза у выхода из здания. По словам пресс-секретаря, преподаватели были напуганы поведением мужчины.

«Вчерашняя ситуация для нас чрезвычайная и непривычная. Сейчас мы стараемся работать в штатном режиме», — отметила Долгих.

Ранее она говорила, что после скандала никто не будет отчислять юную студентку. Девочка не смогла сдать экзамен, но у нее есть еще две пересдачи. Отца ребенка больше не будут пускать в университет. Такое решение принял ректор МГУ.

Евгений Тепляков устроил скандал в МГУ во время экзамена. Он заявил, что его дочь продержали в аудитории полтора часа, хотя должны были отпустить через 20 минут. Теперь мужчина планирует подать в суд на университет.