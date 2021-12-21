Отец девятилетней студентки МГУ пообещал наказать вуз за удержание ребенка на экзамене

Полицию на кафедру факультета психологии МГУ во время экзамена по по предмету «Введение в психологию» вызвал отец девятилетней студентки Евгений Тепляков. В беседе с газетой «Известия» он пояснил, что его дочь слишком долго удерживали в аудитории, поэтому он начал волноваться.

Отец самой юной студентки московского вуза заявил, что сам экзамен прошел с нарушениями. Тепляков пояснил, что направил в ректорат, Рособрнадзор и учебную часть уведомления, в которых заявил, что запрещает проводить с дочерью письменный экзамен, так как ребенок готовился только к устной проверке знаний.

Но преподаватель сразу сказал, что если студентка не ответит письменно на первый вопрос, то к устной части ее не допустят. Также Тепляков отметил, что отведенное на ответ время составляет всего 20 минут. Но его дочери не было полтора часа. Когда он спрашивал, где находится ребенок, то его игнорировали. В результате он пошел забирать дочь самостоятельно.

«Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его», — заявил Тепляков. Он заявил, что намерен написать заявление на руководство вуза в Рособрнадзор, Следственный комитет и прокуратуру.

Скандал, который устроил отец девятилетней студентки на лестнице вуза, сняли на видео очевидцы. На кадрах можно увидеть, что дочь стоит рядом с Тепляковым, когда он пытается напасть на сотрудника. По данным СМИ, речь шла о заведующем кафедры.

В пресс-службе психологического факультета рассказали, что во время экзамена девятилетняя студентка неверно ответила на вопрос. В слезах она убежала к отцу, который ждал ее около поста охраны. Не стерпев расстройства дочери мужчина пытался прорваться на факультет, но его задержали охранники.

Сотрудники вуза вызвали полицию. До приезда правоохранителей отца студентки держали в запертой аудитории, чтобы он ни на кого не напал.

Московская девочка-вундеркинд прославилась после того, как успешно сдала Единый государственный экзамен по четырем предметам в восемь лет. Родители объяснили, что ребенок проходил домашнее обучение с четырех лет. После получения школьного аттестата девочка подала документы на психологический факультет МГУ.

В начале учебного года однокурсники юного дарования заявляли, что она постоянно перебивает преподавателей во время лекций, а сопровождающий ее отец хамит всем в общих чатах. В пресс-службе МГУ тогда отметили, что жалобы на поведение родителя юной студентки к ним не поступали.