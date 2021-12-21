Отец девятилетней студентки МГУ полез в драку в университете после экзамена

Охрана психологического факультета МГУ остановила отца девятилетней студентки, который пытался напасть на одного из сотрудников вуза. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, что все происходит на лестнице. Двое охранников пытаются оттащить отца от сотрудника вуза. Задержанный мужчина кричит, что они отказываются от экзаменов. После этого он требует, чтобы его отпустили, и продолжает идти за преподавателем. Свидетелем скандала стала девятилетняя студентка, которая стояла на лестнице, а после начала подниматься вслед за отцом.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу психологического факультета МГУ, девочка во время экзамена ответила неправильно. Она расстроилась и выбежала из аудитории к отцу, который ждал ее на посту охраны. Не стерпев слез дочери, мужчина пытался прорваться на факультет, но его задержали сотрудники.

«Нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», — сообщили в пресс-службе.

Самая молодая московская студентка прославилась после того, как успешно сдала единый государственный экзамен по математике, русскому языку, биологии и информатике. По словам отца девочки, она находилась на домашнем обучении с четырех лет.

После получения школьного аттестата девочка подала документы на психологический факультет МГУ. В начале учебного года однокурсники пожаловались, что вундеркинд постоянно перебивает преподавателей, а ее отец хамит всем в общем чате. В пресс-службе вуза заявили, что жалоб на поведение родителя девятилетней девочки не поступало.