22 мая 2023, 15:47
Путину доложили о попытке прорыва ДРГ в Белгородской области
Песков: Путину доложили о попытке прорыва ДРГ со стороны Украины в Белгородской области
Президенту Владимиру Путину доложили о попытке прорыва диверсантов со стороны Украины в Белгородской области. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.
Он назвал целью украинской диверсии в регионе — отвлечение внимания и минимизацию политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.
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По словам Пескова, военные и силовики доложили главе государства о попытке прорыва в регион украинских боевиков.
«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского (Бахмут — украинское название Артемовска — прим. ред.) направления», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее артиллерия и авиация ВС России подключились к бою с диверсантами в Белгородской области. Массированный огонь орудий не дал приблизиться к границе украинскому танку и нескольким единицам техники.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, принимаются необходимые меры для ликвидации противника.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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