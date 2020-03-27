Режим ЧС ввели в Магнитогорске после взрыва в доме

В Магнитогорске после взрыва в многоквартирном доме ввели режим чрезвычайной ситуации. Там погибли два человека, еще двое, в том числе маленький ребенок, остаются в больнице.

«В результате происшествия повреждены квартиры второго и третьего этажа, балконы четвертого и пятого этажей. Постановлением администрации Магнитогорска с 20:00 (18:00 по московскому времени) вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер журналистам в пятницу, его цитирует РИА «Новости».

По словам губернатора, в Магнитогорске организовали пункт временного размещения, в котором находятся 16 человек, остальные — у родственников. Он пообещал родным погибших и пострадавшим оказать материальную помощь. Тем, кто получил тяжкие или средние травмы, выплатят по 400 тысяч рублей, близким погибших — по одному миллиону. За утрату имущества можно будет получить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от степени повреждения, передает Znak.com.

Текслер также рассказал, что взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружили.

Взрыв произошел в квартире в пятиэтажном доме в Магнитогорске вечером 26 марта. После этого начался пожар, огнем охватило шесть квартир. Погибли женщина и подросток, 17 людям понадобилась медицинская помощь. Двое остаются в больнице, среди них маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии.