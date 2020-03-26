«Огонь быстро перемещался по этажам». Очевидец взрыва в Магнитогорске рассказал о случившемся

Жительница дома, расположенного по соседству с загоревшейся в Магнитогорске пятиэтажкой, сообщила «360», что взрыв прогремел приблизительно в 19:30. Она выглянула во двор и увидела, что из окна второго этажа вырывается пламя.

Женщина выбежала из дома.

«Я прибежала на место, увидела, что пожар очень быстро перемещается выше. На три-четыре этажа точно. Видела, как из подъезда выводят раздетых людей и рассаживают по лавочкам. К ним подходили врачи скорой и оказывали первую медицинскую помощь», — рассказал женщина.

Она добавила, что очень коротко разговаривала с некоторыми пострадавшими. Они были в шоковом состоянии.

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на втором этаже, где использовали газовый баллон для установки натяжных потолков. В результате взрыва огонь охватил сразу шесть квартир. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате взрыва погибли женщина и подросток.