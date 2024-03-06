Происшествия 06 марта 2024, 06:17 Причиной ЧП в Шагонаре стал пожар на котельной МЧС Тувы: в Шагонаре произошел пожар на котельной Пресс-служба МЧС

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В городе Шагонар Улуг-Хемского района произошел пожар на котельной. К месту происшествия выехала оперативная группа, сообщило МЧС Республики Тыва.

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар Улуг-Хемского района», — объявила пресс-служба.

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К тушению огня привлекли семь человек и четыре единицы техники. В Шагонар выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

Обстоятельства ЧП на Шагонарской ТЭЦ выяснят специалисты, в оперативный штаб включили МВД, МЧС, Росгвардию и профильные министерства. Глава региона Владислав Ховалыг сообщил, что пострадали 10 человек. Минздрав Тувы объявил об отправке бригады врачей.