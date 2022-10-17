Четыре человека погибли при падении Су-34 в Ейске | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 21:35 Четыре человека погибли при падении Су-34 в Ейске Оперштаб Кубани сообщил о четырех погибших при падении самолета в Ейске

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В результате падения военного самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края погибли четыре человека, об этом сообщил в Telegram-канале оперативный штаб в регионе. Число пострадавших выросло до 25 человек.

«По данным на 21.15, число погибших и пострадавших увеличилось: погибших — до 4, пострадавших — до 25 человек», говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о трех погибших в результате ЧП. Данные озвучила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Она также сообщила, что в результате пожара тяжело пострадали восемь человек, среди них один ребенок, всех доставили в стационар.

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Единая диспетчерская служба (ЕДДС)сообщила, что пожар в многоквартирном доме потушен, сотрудники МЧС совершают обход здания для оказания помощи пострадавшим.

По предварительным данным, падение самолета произошло из-за возгорания одного из двигателей при наборе высоты. Су-34 должен был выполнить учебно-тренировочный полет, сообщили в Минобороны.