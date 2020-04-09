Ребенок пострадал во время взрыва на Брестской в Москве

Подросток пострадал во время взрыва в бизнес-центре Москвы, 13-летняя девочка сама обратилась к врачам. Об этом «360» сообщил источник в скорой помощи.

По информации источника, 13-летняя девочка самостоятельно обратилась за помощью к бригаде скорой помощи, которая прибыла на место взрыва. У нее обнаружили резанную травму руки. Подробностей о том, насколько серьезно ранение, пока нет.

Кроме того, источник в скорой сообщил «360» еще о пяти пострадавших, которые самостоятельно обратились за помощью. Какие именно травмы они получили, он не уточнил.

В МЧС подтвердили, что знают о пострадавших, которые напрямую обратились за помощью к врачам. Однако спасателям известно только о четырех случаях, в то время как источник в скорой сообщил о шести.

На данный момент у медиков на осмотре находятся четыре человека. Они сами обратились в скорую. По пострадавшем пока никакой информации врачи нам не передавали МЧС Москвы.

Ранее источник в экстренных службах Москвы сообщил «360», что взрыв произошел в строящемся БЦ «Панорама», где потом начался пожар. В МЧС уточнили, что на 10 этаже дома № 8 по адресу улица 2-я Бресткая произошел хлопок в бойлерной, который вызвал возгорание.

На кадрах с места происшествия видно, что из-за взрыва пострадали припаркованные внизу машины — на них упали осколки стекла и части оконных рам. Владелец поврежденного автомобиля Mercedes рассказал «360» о произошедшем.