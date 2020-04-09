Взрыв произошел в здании БЦ «Панорама» в центре Москвы

Недалеко от посольства Словакии в Москве произошел взрыв, сообщил «360» источник в экстренных службах города. В здании бизнес-центра вспыхнул пожар, выбило стекла.

Возгорание произошло в БЦ «Панорама» на 2-й Брестской улице. По имеющимся данным, взрыв прогремел на восьмом этаже.

В здании выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки. Предварительно установлено, что взрыв произошел в бойлерной. После этого вспыхнул огонь. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пламя уже удалось потушить. Информации о пострадавших нет.

В МЧС изданию «Подъем» сказали, что пока не наблюдают в здании возгорания. Сейчас бригады спасателей проводят разведку обстановки.

В Сети появились видео с места ЧП на 2-й Брестской.

Вечером 8 апреля в Москве загорелся дом престарелых «Третий возраст». В огне погибли четыре человека, еще 16 пострадали. СК назвал приоритетной причиной случившегося неисправность электропроводки и котла отопления.