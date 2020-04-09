Опубликовано видео с места взрыва на Брестской в Москве

Появились кадры с места взрыва в центре Москвы. Известно, что все произошло в одном из бизнес-центров около станции метро «Маяковская».

Судя по опубликованному видео, здание находится на улице 2-я Брестская. На некоторых этажах выбиты стекла, на асфальте лежат осколки и даже что-то похожее на части рам. Люди быстро покидают бизнес-центр.

Как сообщил «360» источник в экстренных службах города, пожар случился в строящемся БЦ «Панорама». Сам взрыв прогремел на восьмом этаже. По предварительной информации, это произошло в бойлерной. На место выехали пожарные. Площадь возгорания — пять квадратных метров. Огонь уже удалось потушить. В МЧС подтвердили эту информацию и уточнили этаж, где случилось ЧП.

«По адресу улица 2-я Бресткая, дом 8 на десятом этаже произошел хлопок в бойлерной с последующим возгоранием. Сведений о пострадавших не поступало», — заявили «360» в ведомстве.

По данным «Интерфакса», в здании находится Мосгосэкспертиза.

Вечером 8 апреля похожий случай произошел в доме престарелых на западе Москвы. Там огонь охватил 300 квадратных метров. В результате ЧП четыре человека погибли, еще 16 пострадали. Следственный комитет считает основной причиной случившегося неисправность электропроводки и котла отопления в бойлерной.