«Надеюсь, будет по страховой». Владелец поврежденной машины рассказал о взрыве на Брестской в Москве

Владелец поврежденного автомобиля Mercedes рассказал «360» о взрыве в бизнес-центре в Москве. Ранее появились кадры с места происшествия — на них видно, что обломки упали на припаркованные внизу машины.

«360» удалось связаться с владельцем одной из пострадавших из-за взрыва машин Артемом Калабиныма. Он рассказал, что автомобиль получил серьезные повреждения.

«Повреждена совсем сильно. Надеюсь, будет по страховой, сейчас жду оформление, ГИБДД должны подъехать», — пояснил он.

Автомобиль Артема Калабина получил повреждения после взрыва. Источник фото: Telegram-канал журналиста Никиты Могутина

Калабин отметил, что работает в бизнес-центре, но на несколько этажей выше. Он рассказал, что именно произошло.

«Хлопок в здании, там взорвалось что-то на 10-м этаже. Приехали пожарные, оперативно разбирают», — пояснил мужчина.

Источник в экстренных службах города ранее сообщил «360», что взрыв произошел в бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице, недалеко от метро «Маяковская».

На кадрах видно, что окна бизнес-центра повреждены: осколки и части рам упали на дорогу и припаркованные автомобили. Люди быстро выходят из здания. В МЧС отметили, что взрыв произошел на 10-м этаже в бойлерной. Информация о пострадавших уточняется.