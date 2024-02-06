06 февраля 2024, 17:17
Разбившихся в горах Афганистана супругов похоронили в Волгодонске
Похороны погибших в Афганистане супругов Евсюковых прошли в Волгодонске
В Волгодонске похоронили погибших в результате крушения самолета в Афганистане супругов Анатолия и Анну Евсюковых. Об этом сообщил корреспондент rostov.aif.ru.
Семейная пара оказалась единственной, кто не выжил 20 января при падении частного самолета в горах Афганистана. Перед похоронами прошло отпевание покойных в храме. Туда пришли коллеги, друзья, знакомые и родственники погибших.
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По словам священника, Анатолий Евсюков много помогал храму, в котором его проводили в последний путь. У умерших остались сын Дмитрий и дочь Мария.
В январе частный самолет Falcon 10 вылетел из Таиланда для эвакуации заболевшей Анны Евсюковой. Во время полета над Афганистаном борт попал в аварию.
Четыре человека выжили, среди них — пилот и медработник. Их взяли под опеку представители «Талибана»*. После катастрофы на место случившегося направили поисково-спасательную группу афганских специалистов.
*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.
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