Происшествия 18 мая 2023, 17:46 Раненного при взрыве в Луганске врио главы МВД ЛНР Корнета доставили в Москву «Известия»: раненого врио главы МВД ЛНР Корнета поместили в госпиталь в Коммунарке Пресс-служба Следственного комитета

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Временно исполняющего обязанности министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, раненного при взрыве в центре Луганска, перевезли на лечение в Москву. Об этом сообщил источник «Известий».

Врио главы регионального МВД поместили в госпиталь в Коммунарке. По данным источника, Корнет остается в стабильном состоянии, не вызывающем опасений. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР получил множественные осколочные ранения, но его жизненно важные органы не повредило.

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Взрыв, при котором пострадал Корнет, прогремел в центре Луганска 15 мая. По предварительным данным, внутри местного барбершопа взорвали гранату. При происшествии пострадали восемь человек.

Раненого врио главы МВД ЛНР реанимировали и ввели в медикаментозную кому. Корнет перенес сложную операцию, после которой пришел в сознание. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство Корнета.