Происшествия 15 мая 2023, 14:29 Очередной взрыв прогремел в центре Луганска Врио главы ЛНР Пасечник объявил, что в Луганске произошел новый взрыв Telegram

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В центре Луганска произошел взрыв, несколько человек пострадали. По предварительной версии, злоумышленники совершили подрыв, заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», — написал он.

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К месту возможного подрыва выехали подразделения МЧС, полиция, скорая помощь и бригады профильных ведомств.

Взрыв случился внутри помещения, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он показал кадры с места ЧП и сказал, что могла сдетонировать граната.

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Утром 15 мая в Луганске после прилета ракет в районе автовокзала прогремели два взрыва. Леонид Пасечник сообщил, что удар пришелся по территории вблизи Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. Минздрав ЛНР заявил, что никто не пострадал.