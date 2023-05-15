15 мая 2023, 14:29
Очередной взрыв прогремел в центре Луганска
Врио главы ЛНР Пасечник объявил, что в Луганске произошел новый взрыв
В центре Луганска произошел взрыв, несколько человек пострадали. По предварительной версии, злоумышленники совершили подрыв, заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», — написал он.
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К месту возможного подрыва выехали подразделения МЧС, полиция, скорая помощь и бригады профильных ведомств.
Взрыв случился внутри помещения, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он показал кадры с места ЧП и сказал, что могла сдетонировать граната.
Утром 15 мая в Луганске после прилета ракет в районе автовокзала прогремели два взрыва. Леонид Пасечник сообщил, что удар пришелся по территории вблизи Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. Минздрав ЛНР заявил, что никто не пострадал.
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