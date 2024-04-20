Происшествия 20 апреля 2024, 07:48 Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе действовала 15 минут МЧС: ракетную опасность на 15 минут объявили в Белгороде утром 20 апреля РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородской области утром 20 апреля объявили ракетную опасность. Уже через 15 минут стало известно об ее отмене.

В 07:21 объявление сделала пресс-служба главного управления МЧС по региону.

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«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорилось в сообщении.

Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В 07:36 заявление гласило: «Отбой ракетной опасности».

В 20:56 в регионе также объявляли опасность атаки с беспилотников. Отменили ее только около 04:30. Вечером 19 апреля над Белгородом сбили украинский дрон, а позже ВСУ атаковали с беспилотников село Пороз Грайворонского округа. В результате в одном из частных домов погибла семейная пара. Как отчиталось утром Минобороны, за ночь над территорией Белгородской области уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего над регионами России их ликвидировали 50.