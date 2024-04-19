19 апреля 2024, 19:39
Украинский дрон сбили под Белгородом
МО: украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью
Беспилотник самолетного типа 19 апреля ликвидировали в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передали в оборонном ведомстве.
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Очередную попытку киевского режима атаковать российские территории пресекли около 18:50. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел попало село Ясные Зори. Две женщины пострадали, у обеих изранены ноги, у одной пациентки также диагностировали резаную рану мягких тканей головы.
Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду 25 воздушных целей. В результате атаки со в трех частных жилых домовладениях выбило окна и посекло фасады.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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