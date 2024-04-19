Важное 19 апреля 2024, 19:39 Украинский дрон сбили под Белгородом МО: украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью Pxhere

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Беспилотник самолетного типа 19 апреля ликвидировали в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передали в оборонном ведомстве.

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Очередную попытку киевского режима атаковать российские территории пресекли около 18:50. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел попало село Ясные Зори. Две женщины пострадали, у обеих изранены ноги, у одной пациентки также диагностировали резаную рану мягких тканей головы.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду 25 воздушных целей. В результате атаки со в трех частных жилых домовладениях выбило окна и посекло фасады.