Происшествия 18 марта 2024, 13:16 Работу спасателей на месте схода лавины на Камчатке сняли на видео МЧС: туристы на Камчатке нашли пострадавшую без признаков жизни

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Спасатели следуют к месту схода лавины на Камчатке, накрывшей группу туристов. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, одна пострадавшая погибла.

«Предварительно, туристы обнаружили пострадавшую без признаков жизни», — уточнили в министерстве.

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Из-за глубокого снега и ограниченной видимости вертолет Ми-8 высадил спасателей возле Семеновского кордона. Оттуда они на лыжах отправились к месту происшествия. Еще три группы спасателей едут на снегоходах.

«Спасатели поддерживают связь с туристами. Они разбили лагерь для ночевки и ждут помощь», — добавили в пресс-службе.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Лавина сошла на путешественников в районе перевала Красноармейского. Под снег попали 11 туристов, из них двое не смогли выбраться. По данным регионального главка Следственного комитета, пропавшими без вести числятся 19-летний молодой человек и 44-летняя женщина.

В тургруппу входили жители Камчатки, имевшие опыт восхождения. Они согласовали со спасателями двухдневный маршрут к горячим источникам. Руководителем был Алексей Чепуштанов — профессионал, который водит туристов несколько лет. По данным источника «360», мужчина находится на месте спасательных работ.