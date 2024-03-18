Эксклюзив 18 марта 2024, 12:38 «Сильное существо». Товарищ — о руководителе попавшей под лавину тургруппы на Камчатке Руководитель попавшей под лавину группы на Камчатке водил туристов не один год Пресс-служба МЧС

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Руководитель группы, попавшей под лавину на Камчатке, Алексей Чепуштанов — профессионал, который водит туристов несколько лет. Об этом сообщил «360» его товарищ.

Группу из 11 человек накрыло снегом в районе перевала Красноармейского, выбраться смогли девять человек. По данным регионального главка Следственного комитета, пропавшими без вести числятся 19-летний парень и 44-летняя женщина.

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Товарищ руководителя группы сообщил, что пока не смог с ним связаться. Мужчина ищет информацию об Алексее и не знает, в каком состоянии находятся Чепуштанов и остальные туристы.

«Алексей — очень сильное существо и профессионал. Группы водит несколько лет. Сам он многими тропами гуляет, где не все профессионалы ходят. И группа, которую он повел, скорее всего, студенты, которых натаскивал на зимние походы несколько месяцев. Но это ли группа студентов, нужно проверить», — рассказал собеседник «360».

Местные жители пока не смогли предоставить какую-либо информацию о происшествии, так как сведения от спасателей еще не поступали. По данным источника «360», руководитель тургруппы находится на месте спасательных работ.

Сам Алексей незадолго до происшествия выложил в свой Telegram-канал видео. Он сообщил, что отправляется с группой в учебно-тренировочный поход до 22 апреля.

На помощь попавшим под лавину туристам направили авиацию МЧС. К поискам привлекли кинологический расчет.