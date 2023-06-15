Происшествия 15 июня 2023, 07:29 Рабочий погиб при падении строительного крана в Новосибирске МЧС: крановщик погиб при падении строительного крана в Новосибирске Unsplash

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В Новосибирске башенный кран упал на припаркованные автомобили. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

ЧП произошло утром 15 июня на строительной площадке жилого комплекса на улице Владимира Заровного. Башенный кран с крановщиков внутри рухнул с высоты. Очевидцы случившегося в социальных сетях рассказывают, что пострадали несколько человек, повреждения получили около 10 частных легковых автомобилей.

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На место выехала оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

Несколько подобных случаев в России зафиксировали этой весной. В апреле башенный кран рухнул на стройке школы в Кирове, крановщик погиб. Стрела строительного крана упала на дорогу на востоке Москвы в Проектируемом проезде. Тогда никто не пострадал. Кран упал также в Москве на улице Героев Панфиловцев. Крановщик получил травмы, но выжил.