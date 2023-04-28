Эксклюзив 28 апреля 2023, 17:20 Мужчина погиб при падении башенного крана в Кирове Источник «360»: при падении крана на стройке школы в Кирове погиб рабочий

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Крановщик погиб при падении башенного крана в Кирове, который работал на строительстве школы. Об этом сообщил источник «360».

«Упал башенный кран в Кирове на стройке школы. Крановщик погиб. Трагедия случилась на улице Воровского, рядом с домом № 127», — рассказал источник.

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Ранее башенный кран рухнул на северо-западе Москвы. ЧП произошло на улице Героев Панфиловцев. Крановщик получил травмы, но выжил.