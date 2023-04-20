20 апреля 2023, 11:36
Башенный кран рухнул на северо-западе Москвы
Источник «360»: башенный кран упал на северо-западе Москвы, есть пострадавший
Башенный кран упал в Северо-Западном округе Москвы. Об этом телеканалу «360» рассказал источник.
По его данным, ЧП произошло на улице Героев Панфиловцев. По предварительной информации, травмы получил крановщик. Пока о его состоянии ничего не известно. Кроме того, пострадать могли люди, находившиеся рядом.
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Башенный кран рухнул на стройке в Абакане в Хакасии в декабре 2022 года. Тогда погиб один рабочий. Еще два человека получили ранения, их госпитализировали.
Строительство
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