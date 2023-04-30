30 апреля 2023, 07:42
Стрела строительного крана рухнула на дорогу на востоке Москвы
Источник «360»: стрела строительного крана рухнула на дорогу на востоке Москвы
Стрела башенного крана упала на дорогу рядом со стройкой в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на востоке столицы, в Проектируемом проезде.
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Прибывшие на место экстренные службы обнаружили, что стрела от башенного крана находится на дороге и мешает проезду автомобилей. На помощь прибыли еще два крана, чтобы убрать стрелу с проезжей части.
Москва 2023
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