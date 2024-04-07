Происшествия 07 апреля 2024, 13:46 Путин обсудил с главой МЧС аномальный паводок в Оренбуржье Глава МЧС Куренков доложил Путину о ситуации с паводком в Оренбургской области РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с аномальным паводком в Оренбургской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области», — отметил Песков.

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В основном они обсуждали число эвакуированных и находящихся в пунктах временного размещения. Путин, обсуждая ситуацию с Куренковым, подчеркнул, что важно провести анализ, а также принять меры в связи с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.

«Президент также сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов», — добавил Песков.

Глава МЧС России назвал ситуацию в Орске критической. Подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков. К работам на месте чрезвычайной ситуации привлекли специалистов из Подмосковья, Пермского края, Кировской области.

В Орске все школы перевели на дистанционное обучение. Нефтеперерабатывающий завод ранее приостановил работу. Ранее появились кадры с затопленными улицами на подступах к Новому городу в Орске.