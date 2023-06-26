Эксклюзив 26 июня 2023, 19:14 Противопожарная система загоревшегося дома в Королеве работала исправно ГЖИ Подмосковья не получала жалоб на противопожарную систему загоревшегося дома в Королеве пресс-служба Госжилинспекции Московской области

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Противопожарная система дома в Королеве, в котором загорелась одна из квартир вечером 25 июня, работала без нареканий. Об этом сообщила «360» пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Пожар произошел в квартире, расположенной на 14-м этаже одного из домов на Пионерской улице. В Госжилинспекции сообщили, что управляющая компания «Ри-сервис» устраняет последствия случившегося.

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Лифты в многоквартирном доме отключили — воду из шахт откачивают, а лифтовое оборудование обследуют. При этом все коммунальные ресурсы жильцам подают в полном объеме, указала пресс-служба.

«Дополнительно сообщаем, что в 2023 году в ГЖИ Московской области обращений от жителей данного МКД по вопросу работоспособности системы пожаротушения и дымоудаления не поступало», — отметили в инспекции.

По данным ГЖИ, при пожаре 25 июня сработала пожарная сигнализация. Оповещение звучало по всей многоэтажке.

пресс-служба Госжилинспекции Московской области

Комментарий городской администрации

Пресс-служба администрации Королева сообщила, что дом построили в 2017 году. Пожарную сигнализацию в многоэтажке выполнили на базе пульта контроля и управления «С2000М», блока контроля и индикации «С-2000-БКИ», приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации «Сигнал-20П» и сигнально-пусковых блоков «С2000-СП1».

Плановую ревизию пожарной сигнализации проводят ежемесячно, отметили в администрации города. При срабатывании системы устраивают внеплановые обходы.

«Жалоб на неисправность пожарной сигнализации в указанном доме не поступало», — подчеркнули в пресс-службе.

В администрации добавили, что правоохранительные органы проверяют все обстоятельства происшествия. Прокуратура Московской области назвала поджог предварительной причиной возгорания.

При пожаре погибли два человека — мужчина, находившийся в загоревшейся квартире, и пожарный Рустам Накибов, пытавшийся его спасти. Оба сорвались с высоты при попытке перебраться на соседний балкон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семью спасателя обеспечат необходимой заботой и поддержкой. У героя остались жена и двое маленьких детей.