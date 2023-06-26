Важное 26 июня 2023, 13:03 Андрей Воробьев: семью погибшего при пожаре в Королеве спасателя обеспечат заботой

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Пожар в многоэтажном доме в Королеве унес жизни двух людей, одним из которых оказался прибывший на место спасатель. Он попытался вытащить из квартиры мужчину и перелезть с ним на соседний балкон, но оба рухнули вниз и разбились. Семью героя обеспечат вниманием и заботой, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Спасая жизни, в Королеве погиб 26-летний командир отделения пожарно-спасательной части №80, старший сержант внутренней службы Рустам Накибов.

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Воробьев обратился к начальнику Главного управления МЧС по Московской области Сергею Полетыкину с поручением уделить внимание семье спасателя.

«Вчера, Сергей Алексеевич, я обращаюсь к руководителю МЧС, была трагедия в Королеве. К сожалению, погиб герой, спасатель. Прошу вас уделить внимание семье. И на все, что нужно от нас, можно рассчитывать», — сказал он на заседании правительства.

Пожар произошел в воскресенье, 25 июня, на 14-м этаже дома по Пионерской улице. Загорелась квартира, внутри был мужчина.

Пожарный попытался спасти его на горящем балконе. Мужчины оказались зажаты пламенем, сорвались вниз и скончались на месте.

«Главу Королева, Игоря Владимировича, прошу быть вовлеченным во все, что касается этой трагедии, этого печального события», — заключил Андрей Воробьев.

Прокуратура Московской области сообщила, что причиной пожара в квартире мог стать поджог.