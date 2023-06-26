Происшествия 26 июня 2023, 14:06 «О себе думал в последнюю очередь». Пожарный Рустам Накибов погиб при спасении человека из горящей квартиры в Королеве МЧС: семье погибшего при спасении человека пожарного Накибова окажут всестороннюю помощь Пресс-служба МЧС

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Командир отделения пожарно-спасательной части № 80, старший сержант внутренней службы Рустам Накибов трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, спасая находившегося в горящей квартире человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Пожар в многоэтажном доме на улице Пионерской в подмосковном Королеве произошел вечером 25 июня. Горела квартира на 14 этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов дома. Однако в объятой пламенем квартире остался мужчина. Рустам Накибов лично попытался вывести пострадавшего, но они оказались отрезаны от основного пути эвакуации. Спасатель прикрывал собой мужчину от воздействия высокой температуры и пламени. Он также попытался вытащить из квартиры пострадавшего и перелезть на соседний балкон, но оба сорвались и разбились насмерть.

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«Боевые товарищи Рустама говорят, что пожарное дело он любил всем сердцем, а „недостаток“ у него был только один — о себе думал в последнюю очередь», — рассказали в ведомстве о погибшем спасателе.

У Накибова остались двое несовершеннолетних детей. В МЧС пообещали оказать семье погибшего героя всестороннюю помощь и поддержку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семью погибшего пожарного обеспечат заботой и необходимой поддержкой.